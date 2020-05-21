Виллаш-Боаш отказался покинуть «Марсель» ради «Ньюкасла»

Французская газета L'Équipe сообщает, что главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш отказался от предложения возглавить «Ньюкасл».
В ближайшее время английский клуб должен перейти под контроль Public Investment Fund, который финансирует Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом Бен Салманом. Новые владельцы «Ньюкасла» предлагали бывшему тренеру «Зениту» солидную зарплату, однако Виллаш-Боаш не хочет покидать «Марсель», поскольку его команда получила право в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов.
Контракт 42-летнего португальского тренера с клубом из Прованса рассчитан до лета 2021 года.
Чемпионат Франции был завершен досрочно. «Марсель» финишировал на втором месте. Виллаш-Боаш работает с командой с июля прошлого года.
«Ньюкасл» после 29 туров занимает 13-е место в чемпионате Англии. «Сорок» тренирует Стив Брюс.
Кошмар Федуна. Матчи без зрителей – минус миллиард рублей в бюджетах российских футбольных клубов Больше всего из-за отсутствия болельщиков на трибунах в восьми заключительных турах РПЛ-2019/20 потеряют «Спартак», «Краснодар» и «Зенит». 20.05.2020 22:30 Футбол Зибрак Артем Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей Все ради хайпа Хайп – отличительная черта нашего карантинного времени, но нужен серьезный разговор о будущем «Локомотива». 20.05.2020 19:30 Футбол Иванов Сергей Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег Вячеслав Колосков: Авеланж называл меня сыном 116 лет назад была создана Международная федерация футбола. Расспросить о ФИФА мы решили ее многолетнего в прошлом вице-президента, самого авторитетного российского футбольного функционера. 21.05.2020 09:00 Футбол Волохов Юрий Загитову оставили в сборной и дали шанс вернуться. Но только в этом году Исполком ФФККР утвердил список кандидатов в сборную России на следующий сезон. В него вошла Алина Загитова, прервавшая карьеру минувшей зимой. 16.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван