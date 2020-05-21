Виллаш-Боаш отказался покинуть «Марсель» ради «Ньюкасла» Португалец отклонил выгодное предложение саудовских инвесторов «сорок».

Французская газета L'Équipe сообщает, что главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш отказался от предложения возглавить «Ньюкасл».

В ближайшее время английский клуб должен перейти под контроль Public Investment Fund, который финансирует Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом Бен Салманом. Новые владельцы «Ньюкасла» предлагали бывшему тренеру «Зениту» солидную зарплату, однако Виллаш-Боаш не хочет покидать «Марсель», поскольку его команда получила право в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов.

Контракт 42-летнего португальского тренера с клубом из Прованса рассчитан до лета 2021 года.

Чемпионат Франции был завершен досрочно. «Марсель» финишировал на втором месте. Виллаш-Боаш работает с командой с июля прошлого года.

«Ньюкасл» после 29 туров занимает 13-е место в чемпионате Англии. «Сорок» тренирует Стив Брюс.