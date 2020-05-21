Дмитрий Кириченко: 13 клубов РПЛ из 16 изначально были не против завершения сезона Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» рассказал о том, почему было принято решение доиграть чемпионат России.

Дмитрий Кириченко считает, что большинство клубов РПЛ были не против досрочного завершения сезона в условиях пандемии коронавируса. Продолжение борьбы было интересно лишь участникам борьбы за места в еврокубках.

«Уверен, где-то 13 клубов РПЛ из 16 изначально были не против завершения сезона, – заявил Кириченко в интервью RT. – Все же при таком варианте развития событий никто не вылетал из премьер-лиги, просто ее состав пополнили бы две команды из ФНЛ. А теперь из-за двух-трех коллективов чемпионат продолжится

Некоторые клубы не хотели заканчивать сезон, и их можно понять. Ведь речь в том числе идет о непопадании в Лигу чемпионов, а это повлечет серьезный финансовый удар в и без того непростое время. Возможно, если бы этим командам возместили убытки, они бы тоже высказались за досрочное окончание чемпионата. Но речь идет о больших деньгах, и просто так их клубам никто не даст».

Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня. До вынужденной паузы в турнире было сыграно 22 тура из 30.