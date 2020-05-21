Источник: ЦСКА продлит контракт с Набабкиным Защитник выступает за московскую команду с декабря 2009 года.

ЦСКА собирается продлить контракт 33-летним защитником Кириллом Набабкиным.

Metaratings сообщает, что стороны достигли предварительной договоренности о новом соглашении, срок которого будет рассчитан до лета 2021 года.

По сведениям источника, армейцы уже продлили нынешний контракт Набабкина до фактического завершения сезона-2019/20.

Кирилл перешел в ЦСКА из ФК «Москва» в декабре 2009 года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне Набабкин сыграл 6 матчей в РПЛ, 2 игры в Кубке России и одну в Лиге Европы, не отметившись результативными действиям. Всего в его активе 242 встречи, 4 гола и 10 результативных передач в составе армейцев.

Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня.