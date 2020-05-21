Глава Башкирии Хабиров разрешил «Уфе» и «Салавату Юлаеву» проводить тренировки - Советский спорт
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21 мая 2020 15:29ФутболШарафудинов Виктор

Глава Башкирии Хабиров разрешил «Уфе» и «Салавату Юлаеву» проводить тренировки

Рестарт чемпионата РПЛ намечен на 21 июня.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров поручил региональному министерству спорта подготовить представление и разрешить тренировки для профессиональных спортивных клубов «Салават Юлаев» и «Уфа» с соблюдением санитарных норм.

«Оснований разрешать и открывать спортивные учреждения я не вижу, при приросте количества заболевающих коронавирусом 80-90 человек у нас нет таких оснований. В то же время для наших профессиональных команд, для ХК «Салават Юлаев» и ФК «Уфа», по представлению минспорта я готов открывать тренировки с соблюдением санитарных норм. А также для членов сборных команд, кандидатов в сборную РФ, их у нас 19 человек, для них прошу представить меры, как вы себе это представляете. Но в целом спортивные учреждения и базы открывать не будем», – цитирует слова Хабирова на совещании оперштаба «РИА Новости».

По официальным данным, в Башкирии на 21 мая зарегистрировано 2424 случая заболевания инфекцией, 792 человека выздоровели, 18 умерли.

Рестарт чемпионата России назначен на 21 июня. «Уфа» после 22 туров занимает девятое место, набрав 27 очков.

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