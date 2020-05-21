Источник: «Олимп» и «Долгопрудный» объединят, тренером станет Билялетдинов Обе команды выступают в ПФЛ.

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов, который в данный момент работает в «Олимпе» из Химок, продолжит карьеру в «Долгопрудном». Это произойдет в результате объединения двух подмосковных команд ПФЛ.

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Билялетдинов возглавит команду. Это произойдет в результате объединения двух клубов – «Долгопрудного» и «Олимпа».

Первенство ПФЛ было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса. «Долгопрудный» занял второе место в зоне «Запад», а «Олимп» – шестое. 62-летний Билялетдинов работает с командой из Химок с прошлого года.

«Долгопрудный» тренирует Дмитрий Ефремов.