Футболисты и тренеры «Спартака» прошли проверку на коронавирус - Советский спорт
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21 мая 2020 16:41Футбол

Футболисты и тренеры «Спартака» прошли проверку на коронавирус

Игроков и тренерский штаб столичного клуба РПЛ во главе с вернувшимся из-за границы Доменико Тедеско проверили на COVID-19.

В Москву из-за рубежа, помимо Тедеско, вернулись попомщник главного тренера Андреас Хинкель, тренер вратарей Макс Урванчки, тренер по реабилитации Влад Чепзанович, футболисты Самюэль Жиго, Мальколм Баду, Гус Тил, Алекс Крал и Джордан Ларссон. Андре Шюррле, контракт которого решено не выкупать у дортмундской «Боруссии», в Россию не прилетел.

Результаты тестов всех без исключения игроков и тренеров «Спартака» станут известны в ближайшее время. Напомним, что чемпионат РПЛ-2019/20 будет возобновлен 21 июня. Специальным распоряжением правительства РФ легионерам клубов премьер-лиги разрешено вернуться в Россию. Однако перед началом тренировочного процесса все прибывшие из-за границы обязаны пройти 14-дневный карантин.

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