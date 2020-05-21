Валерий Масалитин: Решение «Локомотива» по Семину – нонсенс Бывший нападающий столичного ЦСКА Валерий Масалитин считает, что «Локомотив» может провалить концовку сезона в связи с уходом Юрия Семина с поста главного тренера команды.

- Решение по Семину - нонсенс. Тренер добился лучших в истории результатов, и с ним так некрасиво поступили. Я не удивлюсь и не исключаю того, что «Локомотив» может посыпаться. Сейчас придет новый тренер, ему нужно время на адаптацию, - приводит слова Масалитина «РИА Новости».

Ранее стало известно, что совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

Напомним, что 73-летний Семин в четвертый раз в своей тренерской карьере возглавил «Локомотив» 26 августа 2016 года. Московская команда под его руководством после 14-летнего перерыва стала чемпионом России (сезон-2017/18), дважды становилась обладателем Кубка России (2016/17, 2018/19) и один раз Суперкубка страны (2019).