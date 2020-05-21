Минспорта России поддержало решение о возобновлении сезона РПЛ Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к тому, что на данном этапе они будут следить за игрой любимых команд из дома.

- Минспорт России поддерживает решение Исполкома Российского футбольного союза о возобновлении сезона Российской премьер-лиги. Это большое событие, которого с нетерпением ждали спортсмены и болельщики. Но, безусловно, в сложившейся ситуации с пандемией крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности.

В регламенте РФС прописаны соответствующие стандарты безопасности, при соблюдении которых можно тренироваться и проводить соревнования. Уверен, болельщики с пониманием отнесутся к тому, что на данном этапе они будут следить за игрой любимых команд из дома, - приводит слова Матыцина пресс-служба министерства.

Напомним, что чемпионат РПЛ-2019/20 будет возобновлен 21 июня. Специальным распоряжением правительства РФ легионерам клубов премьер-лиги разрешено вернуться в Россию. Однако перед началом тренировочного процесса все прибывшие из-за границы обязаны пройти 14-дневный карантин.