Влашич, Бийол и Бистрович вернулись в Москву (фото) - Советский спорт
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21 мая 2020 19:28Футбол

Влашич, Бийол и Бистрович вернулись в Москву (фото)

Футболисты ЦСКА, покинувшие страну после приостановки чемпионата, вернулись в Россию.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, сегодня в Москву прилетели полузащитники армейцев Никола Влашич, Яка Бийол и Кристиян Бистрович.

Напомним, что чемпионат РПЛ-2019/20 будет возобновлен 21 июня. Специальным распоряжением правительства РФ легионерам клубов премьер-лиги разрешено вернуться в Россию. Однако перед началом тренировочного процесса все прибывшие из-за границы обязаны пройти 14-дневный карантин.

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