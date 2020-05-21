Влашич, Бийол и Бистрович вернулись в Москву (фото) Футболисты ЦСКА, покинувшие страну после приостановки чемпионата, вернулись в Россию.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, сегодня в Москву прилетели полузащитники армейцев Никола Влашич, Яка Бийол и Кристиян Бистрович.

Напомним, что чемпионат РПЛ-2019/20 будет возобновлен 21 июня. Специальным распоряжением правительства РФ легионерам клубов премьер-лиги разрешено вернуться в Россию. Однако перед началом тренировочного процесса все прибывшие из-за границы обязаны пройти 14-дневный карантин.