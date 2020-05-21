Максим Митрофанов: Если клубы начнут массово сниматься, РФС может завершить сезон Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов рассказал об условиях, при которых футбольный сезон в России придется завершить досрочно.

- Если клубы начнут массово сниматься по объективным причинам, то есть, не будет участников, глупо заставлять играть их молодежными коллективами и так далее. Если возникнет такая ситуация, исполком РФС примет решение о завершении сезона, - цитирует Митрофанова «РИА Новости».

Напомним, что чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса и должен быть возобновлен 21 июня. Специальным распоряжением правительства РФ легионерам клубов премьер-лиги было разрешено вернуться в Россию. А 21 июня было получено одобрение доиграть футбольный сезон от Минспорта.