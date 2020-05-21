«Неман» победил «Торпедо-БелАЗ» в чемпионате Белоруссии

«Неман» нанес поражение «Торпедо-БелАЗ» (3:1) в матче десятого тура чемпионата Белоруссии на стадионе «Неман» в Гродно.

Гости открыли счет после гола украинца Дмитрия Юсова, перед перерывом форвард Глеб Рассадкин забил ответный мяч, а во втором тайме полузащитник Валерий Жуковский и серб Зоран Марушич принесли «Неману» третью победу в сезоне.

Таким образом «Торпедо-БелАЗ» не смог приблизиться к возглавляющему турнирную таблицу БАТЭ, оставшись на втором месте с отставанием в четыре очка от лидера. «Неман» набрал 11 очков и поднялся на 11-е место.

В следующих матчах 29 мая «Торпедо-БелАЗ» примет «Смолевичи», а «Неман» сыграет в гостях с «Городеей».

Чемпионат Белоруссии

10-й тур

«Неман» (Гродно) – «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) – 3:1 (1:1)

Голы: Рассадкин, 43. Жуковский, 69, с пенальти. Марушич, 89 – Юсов, 10.