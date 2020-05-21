У игроков «Ювентуса» не обнаружили коронавируса, в ближайшие дни клуб возобновит тренировки «Ювентус» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом (Covid-19) в соответствии с инструкциями и данными компетентных органов.

Как сообщает пресс-служба клуба, приняв к сведению указ премьер-министра Италии и другие чрезвычайные меры, все еще действующие для локализации эпидемиологической чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, «Ювентус» принял ряд превентивных мер, охватывающих всю деятельность клуба.

Отмечается, что в соответствии с требованиями федеральной медицинской научной комиссии Федерация футбола Италии вчера вся команда и тренерский штаб «Ювентуса» сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат. В связи с этим в ближайшие дни команда возобновит полноценные тренировки.

Напомним, что в соответствии с указом премьер-министра от 17 мая 2020 года, Федерация футбола Италии приняла решение приостановить до 14 июня 2020 года все спортивные соревнования по футболу, организованные под ее эгидой.