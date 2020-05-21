У игроков «Ювентуса» не обнаружили коронавируса, в ближайшие дни клуб возобновит тренировки

Как сообщает пресс-служба клуба, приняв к сведению указ премьер-министра Италии и другие чрезвычайные меры, все еще действующие для локализации эпидемиологической чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, «Ювентус» принял ряд превентивных мер, охватывающих всю деятельность клуба.
Отмечается, что в соответствии с требованиями федеральной медицинской научной комиссии Федерация футбола Италии вчера вся команда и тренерский штаб «Ювентуса» сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат. В связи с этим в ближайшие дни команда возобновит полноценные тренировки.
Напомним, что в соответствии с указом премьер-министра от 17 мая 2020 года, Федерация футбола Италии приняла решение приостановить до 14 июня 2020 года все спортивные соревнования по футболу, организованные под ее эгидой.
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Медведева объяснила принципиальную разницу между Тутберидзе и своим нынешним тренером Орсером Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла в прямой эфир инстаграма известного французского одиночника Флорана Амодьо. 16.05.2020 17:00 Фигурное катание Сергеев Иван Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай Овечкин разгромил Грецки 4:1! В виртуальный хоккей Ови точно играет не хуже Уэйна Как во время эпидемии коронавируса в разных лигах и разных видах спорта проводят виртуальные чемпионаты с участием топ-звезд. 21.05.2020 08:00 Хоккей Велиев Эмиль Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев Минск помнит Знарка и Овечкина, Рига – Кросби и шведов. Воспоминания о ЧМ-2006 и 2014 (видео) За год до ЧМ-2021 ИИХФ провернула рокировку, переместив сборную России из рижской группы в минскую, а канадцы сыграют в столице Латвии. 21.05.2020 11:00 Хоккей Домрачев Владислав Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван Врач «Арсенала»: Если у футболиста выявлен коронавирус, нет смысла изолировать всю команду Александр Резепов рассказал о выходе тульского клуба из режима изоляции и оценил вероятность того, что футбольный сезон в России так и не будет доигран. 21.05.2020 22:00 Футбол Григорьевская Юлия Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей