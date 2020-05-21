«Боруссия» не намерена летом продавать Санчо Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо останется в команде еще минимум на один сезон.

Как сообщает Telegraph, попытки «Манчестер Юнайтед» подписать этим летом нападающего дортмунской команды могут оказаться бесполезными, так как немецкий клуб твердо намерен дождаться большей стабильности на трансферном рынке, прежде чем заниматься продажей форварда.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Реал» также были заинтересованы в трансфере 20-летнего вингера «Боруссии» и уже вступили в контакт с его представителями.