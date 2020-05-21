Пьянич готов покинуть «Ювентус» только ради перехода в «Барселону» - Советский спорт
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21 мая 2020 23:48Футбол

Пьянич готов покинуть «Ювентус» только ради перехода в «Барселону»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич отказался от перехода в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

По информации Mundo Deportivo, хавбек готов покинуть туринский клуб только ради перехода в «Барселону» и не заинтересован в остальных предложениях.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Ювентус» договорились о переходе 30-летнего полузащитника сборной Боснии.

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