Пьянич готов покинуть «Ювентус» только ради перехода в «Барселону»

По информации Mundo Deportivo, хавбек готов покинуть туринский клуб только ради перехода в «Барселону» и не заинтересован в остальных предложениях.
Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Ювентус» договорились о переходе 30-летнего полузащитника сборной Боснии.
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