Пьянич готов покинуть «Ювентус» только ради перехода в «Барселону» Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич отказался от перехода в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

По информации Mundo Deportivo, хавбек готов покинуть туринский клуб только ради перехода в «Барселону» и не заинтересован в остальных предложениях.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Ювентус» договорились о переходе 30-летнего полузащитника сборной Боснии.