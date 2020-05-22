«Ювентус» начал переговоры по возвращению Погба

Туринский «Ювентус» хочет пригласить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Как сообщает le10sport, чемпион серии А вступил в переговоры с его агентом – Мино Райолой. Отмечается, что клуб готовится к уходу полузащитника Миралема Пьянича и хавбека Адриена Рабьо. Деньги, вырученные с их трансферов, «Юве» направит на приглашение Погба.
Напомним, «МЮ» вернул француза, выкупив его у «старой синьоры» за 105 млн евро. В текущем сезоне он провел восемь матчей и отдал два голевых паса.
Ранее сообщалось, что 27-летний игрок принял решение покинуть англичан по окончании сезона.
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