«Ювентус» начал переговоры по возвращению Погба Француз выступал за итальянцев с 2012 по 2016 год.

Туринский «Ювентус» хочет пригласить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Как сообщает le10sport, чемпион серии А вступил в переговоры с его агентом – Мино Райолой. Отмечается, что клуб готовится к уходу полузащитника Миралема Пьянича и хавбека Адриена Рабьо. Деньги, вырученные с их трансферов, «Юве» направит на приглашение Погба.

Напомним, «МЮ» вернул француза, выкупив его у «старой синьоры» за 105 млн евро. В текущем сезоне он провел восемь матчей и отдал два голевых паса.

Ранее сообщалось, что 27-летний игрок принял решение покинуть англичан по окончании сезона.