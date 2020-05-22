СМИ: Чемпионат Испании возобновят 12 июня - Советский спорт
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22 мая 2020 10:13ФутболГичунцев Артур

СМИ: Чемпионат Испании возобновят 12 июня

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на El Partizado de Cope.

Руководство Ла Лиги определилось с датой возвращения примеры.

Согласно источнику, чемпионат страны возобновят 12 июня. Отмечается, что клубам примеры сообщат об этом 28 мая.

Также сообщается, что первым матчем после длительной паузы станет дерби между «Бетисом» и «Севильей».

Напомним, чемпионат Испании был прерван в марте этого года из-за пандемии коронавируса.

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