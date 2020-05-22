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22 мая 2020 11:15ФутболГичунцев Артур

Погребняк заболел коронавирусом

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 22 мая региональное подразделение Роспотребнадзора повторно изучило тест нападающего «Урала» Павла Погребняка на наличие коронавирусной инфекции.

Отмечается, что 36-летний футболист действительно болен, однако, его здоровью ничто не угрожает, поскольку болезнь протекает в легкой форме.

«Паша чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия.

Мы желаем Погребняку скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!» – говорится в сообщении «Урала».

Добавим, что у остальных игроков и персонала команды тесты на наличие коронавирусной инфекции дали отрицательный результат.

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