Погребняк заболел коронавирусом

Сегодня, 22 мая региональное подразделение Роспотребнадзора повторно изучило тест нападающего «Урала» Павла Погребняка на наличие коронавирусной инфекции.
Отмечается, что 36-летний футболист действительно болен, однако, его здоровью ничто не угрожает, поскольку болезнь протекает в легкой форме.
«Паша чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия.
Мы желаем Погребняку скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!» – говорится в сообщении «Урала».
Добавим, что у остальных игроков и персонала команды тесты на наличие коронавирусной инфекции дали отрицательный результат.
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