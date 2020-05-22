Защитник «Барселоны» Тодибо может перейти в «Эвертон» Об этом сообщает Diario Sport.

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, выступающий на правах аренды за немецкий «Шальке», может перебраться в английскую премьер-лигу.

Согласно источнику, 20-летний француз интересен «Эвертону». Отмечается, что каталонцы готовы продать игрока за 25 млн евро. При этом чемпион Испании хочет получить два млн евро в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что Тодибо интересен «Роме» и миланскому «Интеру».

Добавим, что защитник был куплен у «Тулузы» за один млн евро. В текущем сезоне он провел 11 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.