Кикнадзе – о замене Семина на Николича: За полгода я перебрал 18 кандидатур

«За полгода у меня было порядка 18 фамилий в списке, - рассказал Кикнадзе в интервью телеканалу «Россия 24». - С большинством я встречался лично или вел прямые переговоры с их агентами. В конечном счете остановились на трех кандидатах, которые вместе с Юрием Семиным были вынесены на рассмотрение совету директоров. На моя взгляд, будущий главный тренер «Локомотива» Марко Николич - яркий, молодой, амбициозный специалист, который хорошо разбирается в вопросах тактики и атакующей игры, что для меня очень важно. Николич получил позитивные отзывы из Испании, Англии, Сербии. Та философия, которую он исповедует, близка моей».

Напомним, в середине мая совет директоров «Локо» принял решение не продлевать контракт с Семиным, действовавший до 31 мая. С 1 июня к обязаннностям главного тренера команды приступит 40-летний Николич, последним местом работы которого был венгерский «Фехервар». Соглашение с сербов подписано по схеме «2+1». И именно Николич будет руководить командой в восьми заключительных турах чемпионата РПЛ-2019/20, который возобновится 21 июня. На момент ухода Семина «Локо» занимал в таблице второе место.