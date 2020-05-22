«Переделать Семина очень сложно». Кикнадзе прокомментировал уход главного тренера «Локомотива»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил решение клуба не продлевать контракт с Юрием Семиным.

«Вся оживленная дискуссия, которая развернулась вокруг решения совета директоров, велась в основном теми, кто поддерживает Юрия Палыча. Вы сказали о «продлении», но я не готов согласиться с этим термином. У Юрия Палыча был контракт, который истекает 31 мая. Как у любого наемного работника. Я точно такой же наемный работник, как и он. У меня контракт до декабря 2024 года. Кстати, эту позицию Юрий Палыч не раз оглашал в дискуссиях на советах директоров.

Совет директоров, учитывая, что мы выходим на новый, четырехлетний цикл, для которого разработана определенная стратегия и видение, принял решение, что под этот цикл имеет смысл вести разговор с новым главным тренером. Это первое. Второе – я бы хотел сказать, что дискуссия вокруг продления/непродления/продолжения работы велась с Нового года. Основаниями для этого послужила не слишком удачное завершение осеннего цикла. Эта дискуссия вылилась в нынешнее решение совета директоров. Надо понимать, что на СД кандидатуры предлагает генеральный директор. Мое предложение поддержали.

Исходя из того, что нам нужна четырехлетняя программа развития клуба, выработали стратегию этого развития. Мы понимали, что нам нужно от спортивный составляющей, и знаем наши требования. Юрия Павловича с точки зрения работы с молодежью переделать очень сложно, как и с точки зрения возможной продажи игроков, с точки зрения того футбола, в который мы хотим играть, чтобы продвигать игроков на рынок. Плюс, это нужно для экономических вопросов. Могла ли эта система ужиться с Семиным? Попытки мы вели год», – сказал функционер в эфире телеканала «Россия 24».

Добавим, что Семин работал с командой в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.