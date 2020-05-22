«Оренбург» объявил об уходе Емельянова с должности главного тренера Специалист возглавил команду в декабре 2019 года.

«Оренбург» не будет продлевать контракт с главным тренером Константином Емельяновым. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК «Оренбург» (@fcorenburg) 22 Май 2020 в 2:50 PDT Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильшат Айткулов. «Руководство «Оренбурга» благодарит Константина Владиленовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», – говорится в заявлении пресс-службы. На данный момент «Оренбург» занимает 13-е место в таблице, набрав 23 очка.