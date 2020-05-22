«Оренбург» объявил об уходе Емельянова с должности главного тренера - Советский спорт
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22 мая 2020 13:24ФутболГичунцев Артур

«Оренбург» объявил об уходе Емельянова с должности главного тренера

Специалист возглавил команду в декабре 2019 года.

«Оренбург» не будет продлевать контракт с главным тренером Константином Емельяновым.

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Публикация от ФК «Оренбург» (@fcorenburg)

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильшат Айткулов.

«Руководство «Оренбурга» благодарит Константина Владиленовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», – говорится в заявлении пресс-службы.

На данный момент «Оренбург» занимает 13-е место в таблице, набрав 23 очка.

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