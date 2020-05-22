Экс-футболист «ПСЖ» умер в 24 года - Советский спорт
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22 мая 2020 13:44ФутболГичунцев Артур

Экс-футболист «ПСЖ» умер в 24 года

Он покинул команду в 2015 году.

Защитник футбольного клуба «Фуриани Альяни» Жордан Диакисе скончался в 24 года, сообщает пресс-служба любительской команды. Другие детали случившегося не уточняются.

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Публикация от AS Furiani Agliani (@asfurianiaglianiofficiel)

Игрок является воспитанником «ПСЖ» и выступал за вторую команду c 2012 по 2015 год. На его счету пять матчей в Юношеской Лиге УЕФА. Также он играл в Швейцарии и Хорватии.

Добавим, что в составе молодежной сборной Франции Диакисе отыграл три матча.

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