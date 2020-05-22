Федун, заразившийся коронавирусом, покинет больницу в конце мая

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун практически оправился от коронавирусной инфекции.
Согласно источнику, функционер идет на поправку и, скорее всего, покинет больницу 29 мая.
Напомним, 64-летний Федун был госпитализирован 7 мая. На прошлой неделе он заявил, что чувствует себя лучше.
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