Федун, заразившийся коронавирусом, покинет больницу в конце мая Об этом сообщает Metaratings.ru.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун практически оправился от коронавирусной инфекции.

Согласно источнику, функционер идет на поправку и, скорее всего, покинет больницу 29 мая.

Напомним, 64-летний Федун был госпитализирован 7 мая. На прошлой неделе он заявил, что чувствует себя лучше.