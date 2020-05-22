Артуро Видаль: Счастлив в «Барселоне». Хочу остаться здесь Ранее сообщалось, что игрок является главной целью миланского «Интера».

Хавбек «Барселоны» Артуро Видаль не собирается менять клубную прописку.

«Я счастлив в «Барселоне» и хочу остаться здесь. Чувствую себя отлично. Здесь отличный коллектив, у меня появилось много друзей», – цитирует чилийца Football Italia.

33-летний Видаль перебрался в каталонский клуб летом 2018 года из «Баварии». В текущем сезоне он провел 31 матч, забил шесть голов и отдал три голевых паса.