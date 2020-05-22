Илья Геркус: «За полгода у меня было порядка 18 фамилий». Это уровень

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал заявление гендиректора красно-зеленых Василия Кикнадзе.
Ранее последний сообщил, что перед назначением Марко Николича на должность главного тренера рассматривал 18 кандидатур.
«Я знаю, что все читают и обсуждают новый шедевр разговорного жанра.
Комментировать пока не буду, выделю лишь одно: «за полгода у меня было порядка 18 фамилий». Это уровень», – написал Геркус в своем Twitter.
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