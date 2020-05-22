Илья Геркус: «За полгода у меня было порядка 18 фамилий». Это уровень 1 июня у столичного клуба появится новый тренер.

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал заявление гендиректора красно-зеленых Василия Кикнадзе.

Ранее последний сообщил, что перед назначением Марко Николича на должность главного тренера рассматривал 18 кандидатур.

«Я знаю, что все читают и обсуждают новый шедевр разговорного жанра.

Комментировать пока не буду, выделю лишь одно: «за полгода у меня было порядка 18 фамилий». Это уровень», – написал Геркус в своем Twitter.