Первушин и его помощник Шипшев на один год продлили контракты с «Тамбовом» После 22 туров новичок РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что тренеры Сергей Первушин и Тимур Шипшев продлили контракты с клубом до конца сезона-2020/21.

Напомним, что официально тамбовской командой руководит Шипшев, однако фактически главным тренером является Первушин, у которого пока нет тренерской лицензии категории Pro.

«Первушин и Шипшев уже продлили контракты на один год – до конца сезона-2020/21, – рассказал Худяков в интервью «РИА Новости». – Первушин 15 июня подает документы на тренерскую лицензию категории Pro, это позволит ему официально работать главным тренером».

Напомним, что «Тамбов» начинал свой дебютный сезон в РПЛ под руководством Александра Григоряна, однако тот подал в отставку 19 октября прошлого года. С тех пор командой руководит Первушин.