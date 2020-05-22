Умер бывший тренер миланского «Интера» Симони Прошлым летом лучший тренер серии А 1998 года перенес инсульт.

Бывший главный тренер «Интера» Луджи Симони ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщает официальный сайт миланского клуба.

«Мы помним Джиджи Симони, и все будем скучать по нему, – сказано в сообщении «Интера». – Прежде всего за его умение быть джентльменом. Это было его правилом – и в футболе и в повседневной жизни».

В 1959 по 1974 годы Симони выступал на позиции атакующего полузащитника за «Мантову», «Наполи», «Торино», «Ювентус», «Брешию» и «Дженоа», забив 62 гола в 386 матчах итальянского чемпионата.

Его тренерская карьера продолжалась с 1974-го по 2012-й. За эти годы Симони поработал с 16 разными итальянскими клубами, включая «Интер», «Наполи» и «Лацио», а также с болгарским ЦСКА. Лучших результатов он достиг в «Интере», где работал с лета 1997 года по ноябрь 1998-го. Миланский клуб стал победителем розыгрыша Кубка УЕФА сезона-1997/98, а также занял второе место в серии А, уступив в борьбе за скудетто «Ювентусу».

По итогам сезона 1997/98 Симони был признан лучшим тренером Италии и серии А.

В июне прошлого года специалист перенес инсульт.