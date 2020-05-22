Леонид Слуцкий: Футболисты не могут считать, как надо доигрывать, а как не надо. Они не вирусологи Главный тренер «Рубина» высказался по поводу предстоящего завершения сезона.

Леонид Слуцкий поделился мнением о предстоящем рестарте чемпионата России.

«Футболисты считают, что нужно играть без болельщиков? Игроки не могут считать, как надо доигрывать, а как не надо, – рассказал Слуцкий в эфире YouTube канала «Коммент.Шоу». – Они участники, а не вирусологи, и не знают, опасно это болельщикам или нет. В данном случае, их мнение насчет зрителей – маловолнующий фактор. Когда они говорят, играть со зрителями или без – это вообще не их прерогатива, не тренера и ничья. Доигрывать, не доигрывать — это тоже не только желание или нежелание игроков: есть ограничительные меры, обеспечение безопасности, тесты, возврат иностранцев и так далее… Желание игроков – играть в футбол. А для меня лучше не слушать шутки Ромы Гутцайта, а тренировать».

Возобновление сезона в РПЛ намечено на 21 июня. После 22 туров «Рубин» Слуцкого занимает 14-е место, имея 23 очка.