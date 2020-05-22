В ФК «Тамбов» не нашли коронавируса Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня.

Спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков сообщил, что тесты на COVID-19 игроков, тренеров и персонала команды дали отрицательный результат.

«Все игроки, персонал и тренеры здоровы, все тесты показали отрицательные результаты. У нас только сегодня прилетает из Грузии Гиорги Шелия, он пройдет изоляцию и будет протестирован», – рассказал Худяков в интервью ТАСС.

После 22 туров «Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.