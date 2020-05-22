«Шахтер» разгромил «Белшину» Команда из Солигорска поднялась на третье место.

Матч десятого тура чемпионата Белоруссии «Шахтер» – «Белшина» завершился со счетом 4:0.

Роман Бегунов открыл счет на 21-й минуте, а еще три мяча команда Юрия Вернидуба организовала в концовке. Дмитрий Подстрелов оформил дубль (77 и 81), а на 88-й итоговый результат установил бывший нападающий «Амкара» и «Енисея» Дарко Бодул.

«Шахтер» поднялся на третье место, набрав 18 очков и одержав четыре победы в последних пяти матчах при одной ничьей.

В активе «Белшины» лишь 3 очка и ни одной победы. Команда из Бобруйска занимает последнее 16-е место.

30 мая состоятся матчи «Белшина» – «Славия» и «Динамо» (Минск) – «Шахтер».