«Рубин» договорился с футболистами о продлении контрактов до фактического завершения сезона Команда Леонида Слуцкого занимает 14-е место в РПЛ после 22 туров.

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский заявил, что клуб достиг соглашения с футболистами до фактического завершения сезона-2019/20.

«По всем футболистам мы достигли договоренности о продлении контрактов до конца чемпионата, – рассказал Яровинский в эфире телеканала «Матч ТВ». – Что касается пролонгации договоров на следующий сезон, то мы будем работать над этим. У нас достаточно большой состав, никакой паники нет.

Глупо отрицать, что в оставшейся части чемпионата мы будет бороться за сохранение прописки в РПЛ. Мы не тешим себя иллюзиями и понимаем, что нас ждет серьезная борьба. Что касается переговоров на будущее, то у всех есть свои сложности, что влияет на нашу трансферную политику. Есть нюансы, связанные с переходами футболистов. В условиях пандемии мы лишены возможности просматривать игроков живьем. Эта проблема.

Мы пока не начали тренироваться. Это гораздо большая проблема, нежели селекция. Мы озабочены соблюдением протоколов и выходом к нормальной работе. Это очень неприятная ситуация».

Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня. «Рубин» после 22 туров занимает 14-е место, набрав 23 очка.