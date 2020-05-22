Вратарь «Динамо» Шунин сообщил о рождении дочери Голкипер опубликовал фотографию ребенка на своей странице в инстаграме.

Сегодня 22 мая в семье вратаря московского «Динамо» Антона Шунина и модели Екатерины Григорьевой родилась дочь.

«22.05.2020. Мы стали родителями прекрасной малышки. Это счастье. Любимая, спасибо! Мои девочки чувствуют себя хорошо», – написал Шунин на своей странице в инстаграме, опубликовав свою фотографию с новорожденной.

У Антона есть сын Артемий от первого брака. Мальчик родился в 2012 году.