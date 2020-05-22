Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» не использовала опцию приобретения Коутиньо Мюнхенский не готов платить «Барселоне» 120 миллионов евро в нынешних условиях.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил тот факт, что мюнхенский клуб отказался от использования опции приобретения прав на бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, прописанную в арендном соглашении с «Барселоной».

«Эта опция уже истекла. Мы ее не использовали. Платить за игрока 120 миллионов евро в нынешней ситуации – это не вариант», – заявил Румменигге в интервью Spiegel.

27-летний бразильский полузащитник Коутиньо в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 8 результативных передач в 32 матчах в составе «Баварии». За его аренду на один сезон мюнхенский клуб заплатил «Барселоне» 8,5 миллионов евро. Договор предполагал возможность выкупа трансфера за 120 млн.