На медиафасаде «Ростов Арены» вывели имена 160 врачей, которые борются с коронавирусом Ростовский клуб присоединился к акции РФС.

ФК «Ростов» на своей странице в инстаграме сообщил о том, что вечером 22 мая на медиафасаде «Ростов Арены» появились имена и фамилии 160 врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

«Цель совместной акции с РФС – адресно поблагодарить российских врачей, ведущих борьбу с инфекцией, охватившей весь мир, – сказано в сообщении клуба. – Подобная акция также прошла на медиафасадах «Лужников» и «Екатеринбург Арены».

Вместе с текстом опубликованы фото и видео.

По состоянию на 22 мая в России выявлено 326 448 случаев заражения коронавирусом (+8 894 за предыдущие сутки). 99 825 человек выздоровели. 3 249 скончались от последствий инфекции.