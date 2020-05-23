«Барселона» договорилась с Мартинесом о трансфере этим летом Ранее сообщалось, что переход игрока обойдется клубу в 111 млн евро.

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес дал согласие на переход в «Барселону».

Как сообщает Cadena Cope, стороны согласовали условия его контракта. Трансфер состоится по окончании текущего сезона.

Сейчас каталонцы ведут переговоры с руководством «Интера». Отмечается, что чемпион Испании не хочет платить за нападающего 111 млн евро и готов включить в сделку своих футболистов.

По слухам, «нерадзурри» интересуются полузащитниками Артуро Видалем, а также Иваном Ракитичем. Сине-гранатовые готовы отпустить их в команду Антонио Конте, чтобы сбить ценник на Мартинеса.

Добавим, что в текущем сезоне 22-летний форвард отыграл за «Интер» отыграл 31 матч, забил 16 голов и отдал четыре голевых паса.