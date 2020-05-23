СМИ: «Бавария» вступила в борьбу за Джейдона Санчо Ранее сообщалось, что англичанин является главной целью «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо получил очередное предложение о смене клубной прописки.

Как сообщает ESPN, бывший футболист «Манчестер Сити» интересен руководству «Баварии». Отмечается, что чемпион бундеслиги готов составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» и рассчитывает заполучить игрока этим летом.

Также сообщается, что «Боруссия» готова отпустить 20-летнего хавбека, однако, требует за его уход 120 млн евро и не будет делать скидку в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Напомним, Санчо выступает за «шмелей» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 36 матчей, забил 17 голов и отдал 19 голевых передач.