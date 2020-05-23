Официально: чемпионат Португалии возобновят 3 июня

Руководство португальской лиги утвердило официальную дату возобновления сезона – турнир вернется 3 июня.
Отмечается, что в первый день после длительной паузы будут сыграны два матча «Портимоненси» – «Жил Висенте» и «Фамаликан» – «Порту».
Добавим, что в данный момент лидером примейры является «Порту». В активе «драконов» 60 очков. На второй позиции – «Бенфика», уступающая лидеру одно очко.
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