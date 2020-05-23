Официально: чемпионат Португалии возобновят 3 июня Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

Руководство португальской лиги утвердило официальную дату возобновления сезона – турнир вернется 3 июня.

Отмечается, что в первый день после длительной паузы будут сыграны два матча «Портимоненси» – «Жил Висенте» и «Фамаликан» – «Порту».

Добавим, что в данный момент лидером примейры является «Порту». В активе «драконов» 60 очков. На второй позиции – «Бенфика», уступающая лидеру одно очко.