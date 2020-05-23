Исполнительный директор АПЛ: Уверен, мы возобновим сезон Ранее сообщалось, что премьер-лига вернется 13 июня.

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс оценил вероятность возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

«Мы возобновим сезон. Я в этом уверен. Мы уже сделали первый шаг к этой цели. Я очень рад видеть футболистов на тренировочных полях. Поймите, мы бы не стали разрешать командам возвращаться к работе, если б не создали безопасную среду для наших игроков», – цитирует функционера BBC.

По информации СМИ, практически в каждой команде АПЛ есть несколько футболистов, которые отказываются возвращаться на поле. Игроки считают, что в текущих условиях невозможно гарантировать безопасность.