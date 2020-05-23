Маурисио Почеттино: Люблю Англию и хотел бы остаться в Лондоне Осенью 2019 года специалист покинул «Тоттенхэм».

Аргентинец Маурисио Почеттино рассказал о планах на будущее, отметив, что рассчитывает возглавить лондонский клуб.

«Не знаю, когда состоится мое возвращение. Самое главное – я готов и открыт к предложениям.

Что касается АПЛ, то я люблю Англию и хотел бы остаться в Лондоне, но при этом не отказываюсь от других стран. Посмотрим, время покажет», – цитирует аргентинца Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Почеттино является одним из претендентов на должность главного тренера «Реала». Также сообщалось, что специалист интересен «Барселоне».