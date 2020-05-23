Эрнандес, купленный «Баварией» за 80 млн евро, может перейти в «Ньюкасл» Ранее сообщалось, что новым владельцем «сорок» станет принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес может перебраться в АПЛ. Как сообщает Bild, французский футболист станет трансферной целью «Ньюкасла», в случае смены владельца.

По слухам, нынешний хозяин «сорок» Майкл Эшли ведет переговоры о продаже клуба арабским инвесторам.

Что касается Эрнандеса, то 24-летний чемпион мира перебрался в мюнхенский гранд летом 2019 года из «Атлетико». Сумма сделки составила 80 млн евро. В текущем сезоне он провел 14 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.