«Челси» и «Арсенал» поспорят за Жерома Боатенга Футболист также интересен берлинской «Герте».

Защитник «Баварии» Жером Боатенг может вернуться в чемпионат Англии.

Как сообщает Daily Express, немецкий футболист попал в сферу интересов двух лондонских клубов – «Челси» и «Арсенала».

При этом не исключен вариант с его трансфером в «Герту». Ранее 31-летний игрок заявил, что хотел бы завершить карьеру в этом клубе.

Напомним, Боатенг выступает за мюнхенский гранд с 2011 года. На его счету более 300 матчей. В чемпионате Англии он выступал за «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Боатенг отыграл 25 матчей и отдал один голевой пас.