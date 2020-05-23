Канселу станет игроком «Барселоны», Семеду перейдет в «Манчестер Сити» Клубы решили провести обмен.

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу вернется в чемпионат Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Согласно источнику, португалец, выступавший за «Валенсию», станет игроком «Барселоны».

Отмечается, что в обратном направлении последует его партнер по национальной команде – защитник Нельсон Семеду.

Ранее сообщалось, что последний может войти в сделку по трансферу на «Камп Ноу» полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича. Что касается Канселу, то его игра не устраивает тренера «Сити» Хосепа Гвардиолу и он готов отпустить игрока по окончании сезона.