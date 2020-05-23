Лучший бомбардир «Оренбурга» Деспотович покинул клуб

Сербский форвард Джордже Деспотович сообщил об уходе из «Оренбурга».
На своей странице в Instagram он написал: «Спасибо «Оренбургу» за все! Ты всегда будешь в моем сердце».
Напомним, 28-летний игрок подписал соглашение в 2018 году. Его контракт истекал в конце мая. Таким образом, Деспотович покинул «Оренбург» на правах свободного агента.
Добавим, что в нынешнем сезоне он провел 22 матча, забил девять голов и отдал один голевой пас.
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