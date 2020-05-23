Источник: новый сезон в чемпионате Франции стартует 22 августа Минувший сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Новый сезон чемпионата Франции стартует 22 августа.

Согласно источнику, в лиге 1 приняли такое решение после консультаций с вещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports. Отмечается, что сезон в лиге 2 начнется днем позже – 23 августа.

Также сообщается, что после заседания УЕФА, которое состоится 17 июня, где будут решаться даты проведения еврокубков, лига 1 подкорректирует свой график.

Добавим, что в минувшем сезоне чемпионом страны был признан «ПСЖ».