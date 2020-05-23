Врач «Тамбова»: Предстоит пройти еще одно обследование - на выявление антител Врач команды «Тамбова» Андрей Шункевич сообщил, что футболисты команды в ближайшее время должны пройти тест на выявление антител.

- Скоро нам предстоит пройти еще одно обследование - на выявление антител. О результатах также сообщим незамедлительно, - цитирует Шункевича пресс-служба «Тамбова». Ранее спортивный директор тамбовской команды Павел Худяков сообщил, что тесты на COVID-19 игроков, тренеров и персонала команды дали отрицательный результат. Добавим, что на момент приостановки чемпионата (17 марта) «Тамбов», набрав 25 очков, после 22 туров занимал 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.