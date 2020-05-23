Уткин считает, что Семин возглавит «Арсенал» - Советский спорт
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23 мая 2020 16:15ФутболСергеев Иван

Уткин считает, что Семин возглавит «Арсенал»

Известный спортивный комментатор Василий Уткин высказал предположение относительно будущей работы Юрия Семина.

«Полагаю, Семин с нового сезона примет «Арсенал». Тульский», - написал Уткин в телеграм-канале. Напомним, что контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая. Ранее совет директоров столичного клуба РПЛ принял решение не продлевать соглашение с 73-летним специалистом. На место Семина с 1 июня придет 40-летний серб Марко Николич, контракт с которым подписан по схеме «2+2».

На момент приостановки сезона-2019/20 «Локомотив» занимал в премьер-лиге второе место. Турнир должен быть возобновлен 21 июня. Осталось провести восемь туров. Главным тренером «Арсенала» сейчас работает Игорь Черевченко, в прошлом - многолетний подопечный Семина по «Локомотиву».

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