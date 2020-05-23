Почеттино был удивлен предложением «Барселоны» возглавить клуб Стало известно о причинах, по которым аргентинский тренер Маурисио Почеттино отказался возглавить «Барселону».

По информации Marca, Почеттино был удивлен обращением «Барселоны», учитывая его связи с «Эспаньолом», так как давно объяснил, что не хочет быть боссом в «Барселоне» в любой момент своей карьеры.

Как сообщает испанское издание, что несмотря на первый отказ, «Барселона» отправила делегатов в Лондон для переговоров с председателем правления «Тоттенхэма» Дэниэлем Леви. Эта поездка также оказалась напрасной: аргентинец еще раз подтвердил свою позицию о своем нежелании тренировать «Барселону».

Напомним, что Почеттино с 2009 по 2012 годы возглавлял другой клуб из Барселоны - «Эспаньол».