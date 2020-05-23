Гонсало Игуаин – о переходе Мартинеса: Трудно сказать «нет», когда звонят «Барселона» и Месси Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин не удивится, если Лаутаро Мартинес покинет «Интер» летом.

- Очевидно, я не хочу создавать какие-либо противоречия, но трудно сказать «нет», когда звонят «Барселона» и Месси… Я не хотел бы быть на его месте прямо сейчас, - приводит слова Игуаина Football Italia.

Ранее сообщалось, что форвард «Интера» Лаутаро Мартинес дал согласие на переход в «Барселону».