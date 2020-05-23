Михаэль Цорк: Договорились с Гетце, что не будем продолжать наше сотрудничество Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что нападающий Марио Гетце летом покинет команду.

- У меня был очень честный разговор с Марио. Мы договорились, что мы не будем продолжать наше сотрудничество после сезона. Я думаю, что это в интересах обеих сторон. Марио действительно хороший парень и в этом сезоне он все еще будет важен для нас, - цитирует Цорка Sky Sport.

Отметим, что в нынешнем сезоне 27-летний форвард провел за «Боруссию» 20 игр во всех турнирах, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.