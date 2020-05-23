«Байер» взял верх над «Боруссией» из Менхенгладбаха «Байер» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в выездном матче 27-го тура чемпионата Германии со счетом 3:1.

В составе гостей голами отметились Кай Хаверц (7-я и 58-я минуты) и Свен Бендер (78), у хозяев поля отличился Маркус Тюрам (52).

После этой игры «Байер» набрал 53 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» с 52 очками опустилась на четвертое место.